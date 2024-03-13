Simit tadında omlet! İki lezzet bir tarifte hem de 5 dakikada...

13 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:11

Ramazan ayının gelmesiyle sabah kahvaltılarının yerini sahur aldı. Türk mutfağı ise çeşitliliği ve lezzetiyle biliniyor. Peki "sahurda ne yapsam hem kolay hem de lezzetli olur" diyorsanız. Tam size göre bir tarifimiz var. Simit tadında omlet... Yapımı sadece 5 dakika tadı ise saatlerce uğraşılmış simide benziyor. İşte o leziz tarif...

SİMİT OMLET NASIL YAPILIR?

Simit tadında omlet için malzemeler

- 2 yemek kaşığı susam

- 2-3 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 tatlı kaşığı tereyağ

- 2 yumurta

- Tuz

- Karabiber

- Pulbiber

Hazırlanışı:

Susamı yapışmayan bir tavada altı kısık şekilde kavurun.

Kavurduktan sonra susamları bir tahta kaşık yardımıyla tavanın kenarına doğru itip bir halka oluşturun.

Susamların üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Bu noktada eriyebilen ama aynı zamanda da çıtırdayan istediğiniz bir peyniri (eski kaşar, dil peyniri gibi) kullanabilirsiniz.

Peynir iyice eriyip altı turunculaşınca tavanın ortasına 1 tatlı kaşığı tereyağ koyup yumurtaları kırın.

Üzerine tuz, karabiber, pulbiber serpin.

Aklar pişince altını kapatıp tavanın kenarlarından yumurta sarılarının bulunduğu orta kısma doğru susamlı kenarları kıvıralım. Simit tadında yumurtanız hazır, afiyet olsun...