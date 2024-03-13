Tam bir protein deposu! Ramazan ayında açlığı unutturan salata...

13 Mart 2024 16:41 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:43

Ramazan ayında tükettiğiniz besinlerle tüm gün açlığınızı kontrol edebilirsiniz. Özellikle protein ağırlıklı beslenme oruç tutanların açlığını unutturacak. İftarda yiyeceğiniz bir salata sizi tüm gün tok tutabilir mi? Tabi ki de bu salata yeşil mercimekten yapılmışsa tutabilir. Bu kez sizler hem sağlıklı hem kolay hem de aşırı lezzetli bir tarifle geldik. İşte yeşil mercimekli şehriyeli benzersiz salata tarifi...

Yoğurtlu Yeşil Mercimek Salatası Tarifi için Gerekli Malzemeler;

- 1 çay bardağı yeşil mercimek(haşlanmış)

- 1 çay bardağı arpa şehriye(haşlanmış)

- Dereotu

- 2 su bardağı süzme yoğurt

- Ceviz

- Salatalık turşusu

- 1 yemek kaşığı mayonez

- 2 diş sarımsak

- Tuz

Üzeri için;



- Tereyağı

- Toz biber

YAPILIŞI:

- Yeşil mercimekleri ve şehriyeyi ayrı tencerelerde haşlayın.

- Haşlanan yeşil mercimek ve şehriyelerin suyunu süzüp soğumaya bırakın.

- Soğuyan yeşil mercimek ve şehriyeleri derin bir karıştırma kabına alarak üzerine dereotu, ceviz salatalık turşusunu ekleyin.

- Başka bir kapta süzme yoğurdu, sarımsak ve tuzu karıştırın.

- Hazırladığını yoğurdu mercimek karışımının üzerine ekleyin ve karıştırın.

- Dilediğiniz bir servis tabağına ekleyin.

- Üzerine dilerseniz sadece zeytinyağı gezdirin, dilerseniz tereyağı ve toz biberi kısık ateşte eritip ekleyin. Afiyet olsun... 😊