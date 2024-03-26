A101'de bayram başladı! Nostalji bayram şekerleri raflarda... Kent ve Ülker şekerleri 60 TL'den başlıyor

26 Mart 2024 12:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:50

Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101 market, bayram indirimlerini erken başlattı. Ramazan ayının ortasında olmamıza rağmen A101 markette bayram ürünleri raflardaki yerini aldı. 90'lı yılların en sevilen şekerleri A101 markette yer aldı. Kent, Ülker gibi hafızalara kazınan şeker markalarının 60 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

A101'DE BAYRAM BAŞLADI! NOSTALJİ BAYRAM ŞEKERLERİ RAFLARDA

A101 markette 28 Mart başlayacak olan Bayram indirimleri şimdiden paylaşıldı. Vatandaşları bayrama hazırlayan A101'in ürünleri raflardaki yerini alınca en merak edilen ise fiyatlar oldu.

Kent Tofy şeker 375 gram 59,90 TL

Ülker lokum şeker 350 gram 49,90 TL

Evliya Tofia 350 gram 34,90 TL

Evliya Favori 350 gram 34,90 TL

Jolita Yumuşak şeker 49,90 TL

A101'de 28 Mart'ta sadece bayram şekerleri değil aynı zamanda ev çeyizinden tutunda gıdaya kadar daha bir çok ürün yer alacak. En dikkat çeken diğer ürün ise VOLTA VS2 Elektrikli Moped oldu. 60 kilometre giden motorun gücü 2000 W Bataraya kapasitesi ise 72V 22Ah, şarj süresi ortalama 45 km/hdir.