Denizli son seçim anketi 2024! Denizli yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

13 Mart 2024 11:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:08

2024 Yerel seçimleri kısa bir zaman kala anket çalışmaları hız kazandı. ORC Araştırma, Denizli için son anket sonuçlarını açıkladı. Peki, 31 Mart yerel seçimleri için yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, Denizli için son anketler ne diyor? Denizli'de hangi aday önde? Seçmen Denizli'yi hangi adaya emanet edecek?

DENİZLİ SON SEÇİM ANKETİ 2024

Denizli'de son anket sonuçları ortaya çıktı. ORC Araştırma ve MAK Danışmanlık yerel seçim öncesi Denizli'ye ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma Denizli için son anket sonuçlarını açıkladı. Denizli ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Çanakkale son anket sonuçları haberimizde...

ORC ARAŞTIRMA DENİZLİ'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

ORC’nin 9 Mart 2024 tarihli yayınladığı anket sonuçlarında CHP adayı Çavuşoğlu yüzde 40,2’lik oy oranı ile ilk sırada yer aldı. AK Parti adayı Zolan ise yüzde 39,8 oranında oya sahip gösterildi. Bu ankette yüzde 9,8 oranıyla kararsızlar üçüncü sırada yüzde 5,3’lük oy oranı ile İYİ Partili Öztürk ise dördüncü sırada.

MAK DANIŞMANLIK DENİZLİ SON ANKET SONUÇLARI

MAK Araştırma 6 Mart tarihli Denizli anket sonuçları ise 1580 kişi ile yüz yüze görüşülerek hazırlandı. Araştırmada Denizli’deki büyükşehir belediye başkanlığı yarışında Osman Zolan önde çıktı. Zolan’ın yüzde 42 oy aldığı araştırmada CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 26’da kaldı. İYİ Parti adayı Yasin Öztürk yüzde 15, Gelecek Partisi adayı Sema Silkin Ün ise yüzde 4 olarak gösterildi.