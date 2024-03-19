Orkun Kökçü verdiği röportaj sonrası kadro dışı bırakıldı

19 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:27

Orkun Kökçü Benfica'da kadro dışı bırakıldı. Yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis ile Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olmuştu. Orkun Kökçü'nün kadroBu açıklamanın ardından birçok kişi Orkun Kökçü'nün neden kadro dışı bırakıldığını araştırmaya başladı. Peki Orkun Kökçü neden kadro dışı bırakıldı?

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Milli oyuncu Orkun Kökçü Hollanda basını De Telegraaf'a verdiği röportajda kulüpteki rolünden memnun olmadığını ve Benfica'ya transfer olmanın kötü bir karar olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu röportajın ardından Orkun Kökçü kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakılmasının ardından Orkun Kökçü yeni bir açıklama yaparak kulübün alacağı kararları kabul ettiğini ve milli takıma odaklanacağını belirtti.

ORKUN KÖKÇÜ RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?

Orkun Kökçü kadro dışı kalmasına sebep olan röportajda teknik direktör Roger Schmidt'in kendisinden çok fazla talepte bulunduğunu, verdiği rollerin kendine uymadığını ifade etmişti. Teknik direktörün verdiği rollerin kendine uygun olmadığını ve bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Orta saha mevkiinde oynayan milli futbolcu 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 yaşında Feyenoord ile ilk maçına çıktı ve gol attı. Hollanda U-17, U18 ve U-19 milli takımlarında görev aldı. 2019 yılında ise Milli forma ile Türkiye'de oynamak istediğini açıkladı. 28 Aralık Ağustos 2020'de Türkiye milli futbol takımında forma giymeye çağırıldı.

ORKUN KÖKÇÜ ASLEN NERELİ?

Orkun Kökçü'nün ailesi aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.