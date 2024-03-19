Türkiye'nin nüfus statüsü çok yaşlı kategorisinde

19 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:40

Türkiye'nin nüfus statüsü BM kriterlerine göre değişti. Türkiye 'yaşlı nüfuslu ülke' sınıflandırmasında yer alıyordu. Ancak bu durum değişti. Peki Türkiye'nin yeni nüfus statüsü ne oldu? Türkiye'de yüzde kaç yaşlı var? Yaşı nüfus neden artıyor? Yaşı nüfus oranın yüksek olmasının olumsuz sonucu nedir?

TÜRKİYE'NİN YENİ NÜFUS STATÜSÜ NE OLDU?

Türkiye'nin nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Aynı şekilde yaşlı nüfusun toplam nüfusuna oranı da artmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak yaşlı nüfus oranı çift sayılı hanelere geldi. Bu durumdan dolayı da Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine Türkiye'nin nüfus statüsü 'Yaşlı nüfuslu ülke' sınıflandırmasından 'çok yaşlı nüfuslu ülke' olarak değiştirildi.

TÜRKİYE'DE YÜZDE KAÇ YAŞLI VAR?

Türkiye'de geçen yıl açıklanan verilere göre 65 yaş ve üzeri 8 milyon 722 bin 806 kişi bulunuyor. Bu rakam nüfusun yüzde 10,2'sini oluşturuyor.

YAŞLI NÜFUS NEDEN ARTIYOR?

Gelişmekte olan ülkelerde doğum oranları düşüş yaşarken yaşam süreleri ise gelişen sağlık sistemleri sayesinde artış yaşamaktadır. Bu artıştan dolayı da nüfusta yaşlı olan kesimin payı giderek artmaktadır. Türkiye'de tahminlere göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6'ya yükselmesi bekleniyor.

YAŞI NÜFUS ORANININ YÜKSEK OLMASININ OLUMSUZ SONUCU NEDİR?

Bir ülkede yaşlı nüfusun oranının artması ülkenin sosyal sistemi üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Aynı şekilde sağlık harcamalarının yükselmesine ve hastanelerin yetersiz kalmasına da neden olmaktadır.