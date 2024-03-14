Bayram tatili kaç gün olacak? TÜRSAB’tan hükümete çağrı: Karar erken açıklansın
Bayram tatili 9 gün mü olacak? Turizmcilerden 9 güne çıkarılması talebinin ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden de hükümete çağrı geldi. TÜRSAB bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı.
Ramazan Bayramı tatili için milyonlar planlarını yapmaya başladı. Bu bayram için çalışanlar sadece 8 Nisan 2024 Pazartesi günü izin yapılması halinde 9 gün izin yapabilecek. Turizm sektöründen şimdiden 9 gün bayram tatili planlama yapıyor. 9 gün tatil beklentisi için turizmcilerin ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden de hükümete çağrı geldi.
Turizmciler kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağını ifade ederken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da, bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için hükümete çağrı yaptı.
TURİZMCİLERDEN TATİL 'ERKEN' AÇIKLANSIN ÇAĞRISI
TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti.
Hükümetin erken davranmasını umduklarını belirten Kuk, bayram tatilinin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar tatil süreci ortaya çıkacağını ifade etti.
9 GÜN TATİL BEKLENTİSİ VAR
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Çalışanlar sadece 8 Nisan 2024 Pazartesi izin alarak 9 gün tatil yapabilecek. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.
AVRUPA’DAN BÜYÜK TALEP VAR
Avrupa pazarından çok güçlü rezervasyon talebi aldıklarını belirten Kuk, 2024 yılını önceki yılın yüzde 10 üzerinde tamamlayacakları öngörüsünde bulundu.