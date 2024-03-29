BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması! Konut ve sanayi aboneleri için tarife belli oldu

29 Mart 2024 16:13 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:17

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan ayı doğalgaz fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Mesken ve sanayi aboneleri için doğalgaz tarifesi belli oldu. Botaş, konut ve sanayide kullanılan gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

DOĞALGAZ TARİFE TABLOSU PAYLAŞILDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda nisanda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

1000 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI BELLİ OLDU

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞALGAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.