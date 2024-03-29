Tarla market uçurumu arttı! Limon rekor kırdı, etikette yüzde 378 fark oluştu

29 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:54

BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması! Konut ve sanayi aboneleri için tarife belli oldu

BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması! Konut ve sanayi aboneleri için tarife belli oldu

Meyve ve sebze fiyatlarındaki artış sürüyor. İlk elden yani tarladan sofraya gelene kadar çok defa el değiştiren ürünler kar marjları ile birlik yüksek fiyatlarıyla cep yakıyor. Son fiyatlarda bunu ortaya koydu. Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limon markette 16 lira 73 kuruşa kadar yükseldi. Mart ayında üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının rekoru gördü ve en yüksek fark yüzde 378 ile limonda yaşandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da market ve tarla arasındaki kar marjına dikkat çekti ve ‘sınırlandırılsın’ çağrısında bulundu. Bayraktar, yaptığı açıklamada, martta üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜKETİCİYE GELENE KADAR YÜZDE 378 ZAMLANDI

Söz konusu aydaki üretici ve market arasındaki fiyat farklarına dikkati çeken Bayraktar, "Martta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 378 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 255,2 ile kuru incir, yüzde 245,9 ile patlıcan, yüzde 232,4 ile yeşil soğan, yüzde 184,3 ile maydanoz takip etti." ifadesini kullandı.

LİMON 4,8 KAT ARTTI

Bayraktar, limonun 4,8 kat, kuru incirin 3,6 kat, patlıcanın 3,5 kat, yeşil soğanın 3,3 kat, maydanozun 2,8 kat fazlaya satıldığını işaret ederek, üreticide 3 lira 50 kuruş olan limonun markette 16 lira 73 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 408 lira 48 kuruşa, 15 lira 88 kuruş olan patlıcanın 54 lira 93 kuruşa, 10 lira 17 kuruş olan yeşil soğanın 33 lira 81 kuruşa, 4 lira 33 kuruş olan maydanozun 12 lira 31 kuruşa satıldığını kaydetti.

31 ÜRÜNÜN 10’UNDA YÜKSEK ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Martta üreticide 31 ürününün 10'unda fiyat artışı, 12'sinde fiyat düşüşü görüldüğü, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 46,4 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 29,4 ile domates, yüzde 26,6 ile salatalık, yüzde 24,9 ile patlıcan, yüzde 23,3 ile marul, yüzde 18,7 ile patates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 55,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 40 ile limon, yüzde 17,6 ile kuru soğan, yüzde 17,4 ile sivri biber, yüzde 12,5 ile kabak takip etti."

"YÜKSEK FİYAT DENETİMLERİ ARTTIRILMALI"

Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine ilişkin tespitlerini de paylaştı.

Bu ay marketlerde 23 üründe fiyat düşüşü yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, "Ramazan ayı başından itibaren artan denetimler ve Birliğimizce yapılan uyarıların da etkisiyle, marketler çeşitli kampanyalarla ürün fiyatlarında indirime gitti ya da fiyatları çok fazla artırmadı. Üreticilerimiz ekim, dikim döneminin başından itibaren doğal afet riskleri başta olmak birçok sorunla üretim yapıyor. Çiftçilerimizin ürettiği üründen bazı kesimlerin fazla kar beklentileri ortadan kalkmalı. Enflasyonla mücadele ederken gıda fiyatları üzerinden fırsatçılık yapılmamalı. Her kesim üzerine düşenin daha fazlasını yapmalı. Son bir ayda marketlerde gerileyen fiyatlar ramazanla sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

“MUTLAKA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN, FAHİŞ RAKAMLARI ŞİKAYET EDİN”

Bayraktar, tüketicilerin market ve pazarlar arasındaki değişen fiyatları göz önünde bulundurmaları ve alışverişlerde fiyat araştırması yapmaları önerisinde bulundu.

Yüksek fiyat farklarının önüne geçmek için "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"'un da değişiklik yapılarak üreticiden doğrudan alınan ürünlerde kar marjının sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Yüksek fiyat konusunda yapılan denetimlerin sayısı arttırılmalı, vatandaşlarımızda karşılaştıkları yüksek fiyatları gerekli mercilere şikayet etmelidir." ifadesini kullandı.