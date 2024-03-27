Ali Koç'tan TFF'ye gözdağı: "Bize ceza verirlerse bedelini öderler!"

27 Mart 2024 18:37 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:40

Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan sohbet toplantısının ayrıntılarını paylaştı.

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a giderek ligden çekilmeyi değerlendirecek olan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SPONSORLARIMIZDAN ONAY ALDIK"

Ali Koç, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar" dedi

"YURT DIŞINDAN TAKIM ALMAK İHTİMAL DAHİLİNDE"

Koç, "Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ANİ BİR KARARLA VEYA ÖFKEYLE SÖYLENMEDİ"

Trabzonspor maçı sonrası FBTV'de yaptığı açıklamadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyleyen Ali Koç, "Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi" dedi.

"BİZE CEZA VERİRLERSE VEBALİNİ ÖDERLER!"

Koç, olaylı Trabzonspor maçıyla ilgili "Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza 'kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza 'Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, 'Dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı' dedi. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler"