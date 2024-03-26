Erden Timur açıkladı: "Hakim Ziyech'e talipler var!"

26 Mart 2024 20:08 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:11

Liglere verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray'da Erden Timur gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Timur, adı transfer dedikodularına karışan ve yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Hakim Ziyech'ın sözleşmesinde yer alan maddeyle ilgili konuştu.

"ZİYECH'E TALİPLER VAR"

Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon Euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon Euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin Euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.

SÖZLEŞMESİ UZADI

"Ziyech'i alırken adale kısmında sakatlığıyla alakalı bir durum vardı. O bölgeden sakatlık geçirmeden oynaması durumunda sözleşmesi uzuyordu. Ziyech o bölgeden sakatlık geçirmedi. Ayrıca Ziyech dahil şimdiden taliplisi olan oyuncularımız var."

16 MAÇTA 4 GOL-3 ASİST

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi ve skoru 3-3'e getiren golün de asistini yaptı.