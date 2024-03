Son dakika! Ali Koç'tan 2 Nisan açıklaması: "Bıçak kemiğe değdi!"

29 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK"

"Organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyor. Fenerbahçe mağduru falan oynamıyor. İnşallah 2 Nisan'daki toplantıda gerekli katılımı sağlayıp, en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur."

"İki tane ekstrem var: Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre Futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler ortaya çıkıyor."

"TRABZONSPOR MAÇI NEDEN DEĞİL"

"Trabzonspor maçı, kesinlikle burada toplanmamızın ya da 2 Nisan'da genel kurula gitmemizin nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Trabzon'daki olay tamamen organize ve belli bir amaçla bizi şampiyonluktan etmek üzerine kurulmuş bir örnek."

"2 NİSAN'DA ÇOK YÜKSEK BİR KATILIM BEKLİYORUZ"

"Genel kurul çağrısı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toparlandık, Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek, bütünsel bir bakış açısıyla işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli, nasıl devam edeceğimizi, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacağı bir yöntemle ilerlemenin en doğrusu olduğunu ifade ettik. Çağrı yaptık. Çok yüksek bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızla, 1 hafta sonraki toplantıya ihtiyaç duymadan sayıyı toplayıp en aklı selim kararları birlikte alırız. Hedefimiz budur."

"KABUL EDİLEMEZ BİR GİDİŞAT"

"Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Bu gidişat, gidişat değil. Kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz, uzun süredir. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilemediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına tarihi boyunca gelmeyecek tek olay, bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi, içeride ve dışarıda."

"BIÇAK KEMİĞE DEĞDİ!"

"Bu toplantının ikincisi olmasın, 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Artık bıçak kemiğe değdi, kesiyor, bacağı kopartmak üzere."

"TRABZON'DA POLİS YOKTU!"

"Bizim stadımızda maç olduğu zaman, hatta maç mesai günlerindeyse kadın çalışanlarımız ruj ve çakmak taşımıyorlar. Neden biliyor musunuz? Gündüz polis iki bariyer güvenlik vaziyeti alıyor. Öğlen yemeğe çıkanlar dönüşte aranıyorlar ve çantalarında bunlar varsa polis alıyor. İstanbul polisi bu kadar dikkatliyken... Bizim evimizdeki derbi maçlarında dikkat ederseniz çevik kuvvet maç bitmeden son 5-6 dakikada sahaya girer ve tribünleri çevirir. Tünelde de ekstra polis konur. Trabzon'da polis yoktu."

"EMNİYET MÜDÜRÜNÜN HALA GÖREVDE OLMASI BİZE MESAJ!"

"Trabzon emniyeti, maça polis tahsis etmiyorsa, polisleri içeride değil dışarda tutuyorsa Trabzonspor ne yapsın? Trabzon emniyetinin büyük zafiyeti olmuştur. Emniyet müdürünün hala görevde olması bize bir mesajdır. Onu da söyleyeyim."

"HEP BİRLİKTE BİR KARAR ALACAĞIZ"

"Sponsorlarımızla bir araya geldik ve bu konuyu konuştuk. Sağ olsun bazıları ligden çekilsek bile maddi olarak daha da destek olabileceklerini söylediler. Yarın Samandıra'da futbolcularımız ve teknik heyetimizle de bu konuyu konuşacağız. Hep birlikte bir karar alacağız"

"DEVLETİN FENERBAHÇE'YE BORCU VARDIR"

"Pendikspor maçında zorbalıkla şampiyonluğumuz gidiyordu. 2006 Denizli'de şampiyonluğumuzun çalındığı maçtan daha çok durdu o maç. İlk 45 dakikada 16 dakika, 56 dakikada 23. Bir takım nasıl kazanacak? Denizli'de atağa kalkınca konfeti atılıyordu. En çok faul çalınan maç. Pendikspor'un böyle başka maçı var mı? Camiamız uyansın diye söyleniyorum. 2006 hepimizin malumu. Zorbalıkla şampiyonluk gitti. 3 Temmuz'u yaşadık. Kimse yanımızda değilken dimdik ayakta durduk. Her branşta fersah fersah öndeyken bunu bize yaptılar. Sonraki 13 sene malumunuz. Devlete kasteden bu terör örgütü, kimin duvarına tosladı. Sarı lacivert duvara tosladı. E ne oldu? Fenerbahçe'nin finansalları, başarıları, itibarı, repütasyonu yerle bir oldu. Devletin, 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne borcu vardır. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz, sarı lacivert duvar vs, ne oldu bizim maddi manevi kayıplarımız. Bırakın kayıpları, bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, sonraki davalar, Fenerbahçe zarar nasıl görmemiş? Kim 2 kere Şampiyonlar Ligi'ne yollanmadı, biz, sadece buradan 70 milyon euro var! 2007'de şampiyon gittik Sami Yen'e, su savaşları. 19 polis yaralandı, 1'inin gözü kör oldu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, iptal edilmedi."

"KENDİ MENFAATLERİ AÇISINDAN İNŞALLAH CEZA VERMEZLER"

"Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Baktılar ki pabuç pahalı. Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücudunun bir tarafına girdikten sonra mı işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu? Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiyetini anlamamız gerekiyordu?"

"ZİHNİYETE BAKAR MISINIZ?"

"Duyum almaya başlıyoruz, futbolcularımıza ceza verilecek diye. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş, Fenerbahçeli futbolcular fazla güç kullanmışlar. TFF'nin şu anda bulunduğu nokta 'Kaçsalarmış, sevkler olmazmış.' Zihniyete bakar mısınız? Hakemin doğru dürüst maç yönetse maç bu noktaya gelmeyecek. Sizi kim sevk edecek, sizden kim hesap soracak? Bu maçın 1 numaralı sorumlusu sahadaki hakem yönetimidir. Türkiye'de bir hakem var mı böyle siyasi, bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek? Yurtdışında böyle bir yönetim olsa FIFA kokartı alınırdı. Anlıyor musunuz yabancı hakem ısrarımızı?"

"ESAS KAVGA TÜNELDE OLDU"

"Biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. Esas kavgalar tünelde oluyor. Her kulübün, stadın, Netaş'ın kurduğu hepsi TFF'ye bağlı kameralar var. Ne hikmetse görüntüleri alamıyoruz. Sevkler yapılmadı. Neden? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var."

-"Türk futbol tarihinde bundan daha aşağılık bir sezon yaşanmamıştır. Bunları sadece 4-5 ay içinde yaşadık."

"İSMAİL KARTAL'A SAHADAN ÇEKİLEBİLİRSİNİZ DEDİM"

"60. dakikada hocamıza mesaj yolladım. Nereye gideceği belliydi. 2-0 iken, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan aldığı sezonda, şampiyonluğa giderken, Konferans'ta giderken, skor 2-0'ken başkan hocasına 'Sahadan çekilebilirsin, yetki sizde' demek ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Şampiyonluğa gidiyorum, takımım 2-0 önde, futbolcularımın can güvenliği için bu mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Trabzon emniyeti, siz görmüyor musunuz? Birdenbire olmuyor ki, aşama aşama bu noktaya geleceği belliydi. Biz İstanbul'dan görüyoruz, bunu söylüyoruz, öyle küçük bir şehirde ikinci yarıda gerekli polis önlemi alınmıyor. Çok enteresan."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SON 7 SENEDE 3 KERE SON MAÇTA ŞAMPİYONLUK KAYBEDİLMEZ"

"Yaptığımız faule, aldığımız sarı karta bakıyoruz. Rakibe bakıyoruz. Mukayese götürmüyor. Birikiyor, birikiyor, ekilen tohumlar meyve veriyor. Riyad'da kriz çıkıyor, o da bize. İki kulüp var, TFF var, bakan var. İş dönüyor dolaşıyor Fenerbahçe'ye bağlanıyor. Son 13 senede 1 şampiyonluk. Evet, yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro, yanlış hoca ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken aşağı çekildik. 13 senede 1 şampiyonluğu yanlış transferlerden, hocalardan, kararlardan mı oldu sanıyorsunuz, gerçekten buna inanıyor musunuz! Son 7 senede 3 kere son maçta şampiyonluk kaybetmeye hiç girmiyorum. Operasyon var orada da. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz."

"HEP FENERBAHÇE'YE OLUYOR"

"2013/14'te şampiyon olduk. Bir sonraki sezon, liderin 2 puan gerisindeyken, 5-1'lik galibiyet sonrası Rize'den dönerken yaşananları biliyorsunuz. Yabancılar ayrılmak istediler. Biz nasıl toparlayacağımızı bilmiyoruz. Otobüs kurşunlanması olmasa başka bir şey konuşacaktık. Niye faili meçhul? Herkes bulunuyor. İstendiği zaman... En çok küçük bir tweet atan bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil eden suikast girişiminin faili neden bulunmuyor? Devletimize soruyorum. Kaç defa çıkıp bunun faili meçhul olması ayıptır dedik. Hep Fenerbahçe'ye oluyor. Onu bulsalar bugün bir sürü şeyi konuşmuyor olabilirdik."