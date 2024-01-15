15 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:11
Valentin Rosier imzayı atıyor: Bonservisi belli oldu!
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerin başında gelen Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un da gözden çıkardığı Rosier'in ülkesine döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Valentin Rosier'e yol gözüktü.
NİCE İLE GÖRÜŞÜYOR
L'Equipe'in haberine göre; Gözden çıkarılan Fransız sağ bek için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaşma sağlandı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Nice, Rosier'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralayacak.
OPSİYONU 2.8 MİLYON EURO
Fransız ekibinin, başarılı sağ bekten memnun kalması durumunda Beşiktaş'a 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyeceği öne sürülüyor.
Bonservis miktarını az bulan Beşiktaş'ın yapılacak son pazarlıkların ardından teklifi kabul etmeye yakın olduğu ifade edildi.
3 KUPA KAZANDI
Beşiktaş'ta 3 kupa kazanan 27 yaşındaki Rosier, Sergen Yalçın döneminde elde edilen 2020-2021 Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.