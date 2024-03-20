Ayça Ayşin Turan galaya 125 TL'lik elbiseyle katıldı

20 Mart 2024 23:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:27

Sevmek Yüzünden filminin basın yemeği bu akşam gerçekleşti. Başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman yemekte hazır bulunurken, Turan'ın elbisesinin fiyatı şaşkınlık oluşturdu.

AYÇA AYŞİN TURAN GECEYE 125 TL'LİK ELBİSEYLE KATILDI

Serhat Teoman, Ayça Ayşin Turan ve Ezgi Şenler'in yer aldığı Sevmek Yüzünden filminin basın yemeği düzenlendi. Tüm kadro yemekte hazır bulunurken, Ayça Ayşin Turan'ın elbisesi beğeni topladı. Serhat Teoman gömlekle geceye katılırken, Ayça Ayşin Turan şıklığıyla göz doldurdu. Sosyal medyada oyuncunun elbisesinin 125 TL olduğu öne sürüldü.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

İdil (Ayça Ayşin Turan), tasarımcı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Yılın gelinliğini tasarlayacakken bir anda kendini bir düğünü engellemeye çalışırken bulan İdil'in asıl amacı ise eski erkek arkadaşı arasındaki hesaplaşmanın bir yansımasıdır.