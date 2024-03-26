Bakan Fahrettin Koca'dan Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama

26 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:56

Geçirdiği ameliyat sonrası entübe edilen sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yaptı.

FAHRETTİN KOCA'DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Kadir İnanır2ın son sağlık durumuyla ilgili "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.