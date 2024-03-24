Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama
24 Mart 2024 18:00 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:10

Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır, sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık sonrası bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edildi. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Koca&#039;dan Kadir İnanır&#039;ın sağlık durumu hakkında açıklama

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

YEĞENİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili ilk olarak yeğeni Levent İnanır açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Levent İnanır açıklamasında amcasının beynine tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması olduğunu belirterek, "Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar " dedi.

Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...