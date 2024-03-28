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28 Mart 2024 17:21 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:23

Dilan Polat davalık olduğu arkadaşını mahkemede görünce hüngür hüngür ağladı

Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Bugün görülen duruşmaya ikilinin duygusal anları damga vurdu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dilan Polat davalık olduğu arkadaşını mahkemede görünce hüngür hüngür ağladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

DURUŞMA SALONUNDA GÜNDEM OLAN ANLAR 

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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