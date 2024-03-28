Dünyanın en büyük yılanı! Keşfedildikten birkaç hafta sonra öldü

28 Mart 2024 16:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:15

Simpsonlar bunu da mı bildi? Kazanın yeri ve zamanı bile örtüşüyor

Simpsonlar bunu da mı bildi? Kazanın yeri ve zamanı bile örtüşüyor

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, Disney Plus'ta yayımlanacak National Geographic dizisi Pole to Pole with Will Smith çekimleri sırasında dünyanın en büyük yılanını keşfettiler. Şimdiye kadar hiç kayıtlara geçmemiş olan dev anakonda Amazon'da bulundu.

Ana Julia adı verilen yılan, sadece 5 hafta sonra ise Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul eyaletinin kırsal bir bölgesindeki nehirde ölü olarak bulundu.

Yeşil renkte, yaklaşık 8 metre uzunluğunda olan anakondanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, araştırılıyor.

''DEMİR GİBİ GÜÇLÜYDÜ''

Profesör Freek Vonk haberi Instagram'da paylaşarak şunları söyledi:

''Birlikte yüzdüğüm kudretli büyük yeşil anakondanın bu hafta sonu nehirde ölü bulunduğunu, kalbimde muazzam bir acıyla size bildirmek istiyorum.''

''Demir gibi güçlü, hayatta kalmayı başarmış, onlarca yıldır Bonito'nun etrafında yüzen bir hayvan.''

''Bildiğimiz kadarıyla son derece sağlıklıydı ve halen hayatının en verimli dönemindeydi ve gelecek yıllarda soyundan gelen pek çok canlıya bakabilirdi. Etrafta bu türden, bu kadar büyük dev yılanlar pek yüzmediğinden biyoçeşitliliğe (ve özellikle bu türe) vurulan darbe de muazzam boyutta.''

DEV ANAKONDANIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Profesör Vonk önceden yılanın vurularak öldürüldüğüne dair haberler duyduğunu söylese de daha sonra yetkililerin henüz bu yönde bir kanıt bulamadığını açıkladı.

Bilim insanı, "Ölüm nedeni, olası tüm seçenekler göz önüne alınarak halen araştırılıyor. Yani doğal yolla ölmüş olması da mümkün" dedi.

BÖLGEDE BENZER YILANLAR VAR

Öte yandan aynı bölgede 7,5 metreden uzun ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında başka anakondalar olduğuna dair anekdot raporları olduğu da belirtildi.