Domates salçasını eleştirdi hapse atıldı! 7 yılla yargılanıyor
Sosyal medyada bir domates salçası markasını eleştiren kadın, 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Nijerya'da şaşırtan bir olay meydana geldi. Chioma Okoli isimli bir kadın, satın aldığı domates salçasının 'fazla tatlı' olduğu konusunda sosyal medyada paylaşım yaptı. 18 bin takipçisi bulunan Okoli, sosyal medya kullanıcılarından da domates salçasıyla ilgili kendi düşüncelerini paylaşmalarını istedi ve yorumlar giderek arttı.
39 yaşındaki Okoli'nin sosyal medya paylaşımı üzerine marka sahibinin kardeşi olduğu iddia eden bir kadın, "Kardeşimin ürününü lekelemeyi bırakın. Beğenmediyseniz çöpe atın ve gidip başka bir tane alın." yorumunda bulundu.
Okoli, marka sahibinin kardeşi olduğunu söyleyen kişiye şu cevabı verdi:
"Kardeşinize ürünüyle insanları öldürmeyi bırakmasını tavsiye etmeme yardım edin, dün ilk kez kullandım ve bu saf şekerdi."
TUTUKLANDI VE HAPSE ATILDI
Günler sonra Okoli kilisedeyken Nijerya ulusal polisi tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. "İnsanları Erisco Foods şirketine karşı kışkırtmak ve şirkete komplo kurmak" suçlarıyla suçlanan kadın, şu anda dördüncü çocuğuna hamile ve bu suçlardan hüküm giymesi halinde 7 hapis cezasına çarptırılabilir.
Okoli'nin davası Nijerya'da ifade özgürlüğüne ilişkin soruları gündeme getirdi ve Uluslararası Af Örgütü tarafından kınandı.