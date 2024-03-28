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Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 14:44 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:03

Domates salçasını eleştirdi hapse atıldı! 7 yılla yargılanıyor

Sosyal medyada bir domates salçası markasını eleştiren kadın, 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Domates salçasını eleştirdi hapse atıldı! 7 yılla yargılanıyor

Nijerya'da şaşırtan bir olay meydana geldi. Chioma Okoli isimli bir kadın, satın aldığı domates salçasının 'fazla tatlı' olduğu konusunda sosyal medyada paylaşım yaptı. 18 bin takipçisi bulunan Okoli, sosyal medya kullanıcılarından da domates salçasıyla ilgili kendi düşüncelerini paylaşmalarını istedi ve yorumlar giderek arttı. 

39 yaşındaki Okoli'nin sosyal medya paylaşımı üzerine marka sahibinin kardeşi olduğu iddia eden bir kadın, "Kardeşimin ürününü lekelemeyi bırakın. Beğenmediyseniz çöpe atın ve gidip başka bir tane alın." yorumunda bulundu. 

Domates salçasını eleştirdi hapse atıldı! 7 yılla yargılanıyor - 1. Resim

Okoli, marka sahibinin kardeşi olduğunu söyleyen kişiye şu cevabı verdi:

"Kardeşinize ürünüyle insanları öldürmeyi bırakmasını tavsiye etmeme yardım edin, dün ilk kez kullandım ve bu saf şekerdi." 

Domates salçasını eleştirdi hapse atıldı! 7 yılla yargılanıyor - 2. Resim

TUTUKLANDI VE HAPSE ATILDI

Günler sonra Okoli kilisedeyken Nijerya ulusal polisi tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. "İnsanları Erisco Foods şirketine karşı kışkırtmak ve şirkete komplo kurmak" suçlarıyla suçlanan kadın, şu anda dördüncü çocuğuna hamile ve bu suçlardan hüküm giymesi halinde 7 hapis cezasına çarptırılabilir.

Okoli'nin davası Nijerya'da ifade özgürlüğüne ilişkin soruları gündeme getirdi ve Uluslararası Af Örgütü tarafından kınandı.

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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