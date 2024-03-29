Erkan Petekkaya'nın babasının cenazesinde yürekler ağza geldi! Ünlü oyuncu aracıyla kalabalığın içine daldı

29 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:38

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim bitirdiği 10 yıllık evlilikten sonra ilk kez konuştu! Eski eşi Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan arasında ne oldu?

Baba acısıyla geçtiğimiz güne uyanan Erkan Petekkaya, cenazede zar zor ayakta dururken talihsiz bir olay yaşandı. Petekkaya'nın en yakın arkadaşı Saruhan Hünel, arkadaşına destek olmak için cenazesinin yolunu tuttu. Ancak ünlü oyuncu direksiyon hakimiyetini bir anlık kaybederek vatandaşların arasına daldı.

ERKAN PETEKKAYA'NIN BABASININ CENAZESİNDE YÜREKLER AĞZA GELDİ!

Yürekleri ağza getiren olayda Saruhan Hünel, bir vatandaşa çarptı. Kavacık Görele Camii'de yapılan cenazeye, Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar gibi isimler katıldı. Acı gününde dostlarının desteğini alırken Petekkaya, acının üzerine bu kez korktu.

Saruhan Hünel, cenazeye gelen ve ünlüleri görmek için sıraya giren vatandaşların arasına daldı. Aracıyla bir vatandaşa çarpan Hünel olayı hakkında "Karşı yönden gelen araç beni sıkıştırdı. Sağa kaçayım derken adamın ayağını ezdim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. Cenaze sonrası hastaneye gideceğiz" şeklinde konuştu.

Akın Petekkaya Göreli Mezarlığına defnedilirken Hünel, ardından çarptığı vatandaşla ilgilendi. Cenazede Hünel'in kazası ve Petekkaya'nın acısı objektiflere yansıdı.