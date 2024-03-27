Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay'ı eleştirenlere tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu

27 Mart 2024 22:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:54

Özge Özpirinçci imaj tazeledi! Takipçileri beğeni yağdırdı, kendisi pek alışamadı

Özge Özpirinçci imaj tazeledi! Takipçileri beğeni yağdırdı, kendisi pek alışamadı

Dün akşam gerçekleşen "Roman İftar Yemeği" programına Murat Kurum ile beraber katılan Orhan Gencebay, sahne alarak Murat Kurum'a bestelediği şarkıyı da okudu. Ortaya çıkan görüntüler sonrası eleştiri alan Gencebay'a eşi Sevim Emre sahip çıktı.

"İSTESE CUMHURBAŞKANI BİLE OLURDU"

Sosyal medyada binlerce yorum alan görüntülerin ardından eşi Orhan Gencebay'a gelen yorumlara sinirlenen Sevim Emre yaptığı açıklamada, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" dedi.