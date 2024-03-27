27 Mart 2024 22:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:54
Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay'ı eleştirenlere tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay'a gelen eleştiriler sonrası "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Dün akşam gerçekleşen "Roman İftar Yemeği" programına Murat Kurum ile beraber katılan Orhan Gencebay, sahne alarak Murat Kurum'a bestelediği şarkıyı da okudu. Ortaya çıkan görüntüler sonrası eleştiri alan Gencebay'a eşi Sevim Emre sahip çıktı.
"İSTESE CUMHURBAŞKANI BİLE OLURDU"
Sosyal medyada binlerce yorum alan görüntülerin ardından eşi Orhan Gencebay'a gelen yorumlara sinirlenen Sevim Emre yaptığı açıklamada, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" dedi.
Kaynak: TGRT Haber.com