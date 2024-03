Ünlü oyuncu yüksekten düşerek hayatını kaybetti: Şüpheli ölüme soruşturma

28 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:31

İngiltere'de yayınlanan Gogglebox dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu George Gilbey yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 40 yaşında ölen oyuncunun vefat haberi sevenlerini kahretti. Oyuncunun ölüm haberini ise kız kardeşi duyurdu. Oyuncunun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

KARDEŞ ACISIYLA SARSILDI

Kardeş acısıyla sarılan genç kadın, "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır" ifadelerini kullanırken dizi resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı. En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla" denildi.

"DAİMA KALBİMDE OLACAK"

Ex on the Beach yıldızı Ricci Guarnaccio şunları yazdı:

"Kalbimi kırdın. George, seni gerçekten özleyeceğim dostum. Her zaman odanın parlayan yıldızıydın, diğerlerine değer verdin ve yaşadığımız anılar kardeşim için daima kalbimde olacak."