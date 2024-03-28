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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:31

Ünlü oyuncu yüksekten düşerek hayatını kaybetti: Şüpheli ölüme soruşturma

Gogglebox dizisinin sevilen oyuncusu George Gilbey hayatını kaybetti. 40 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü oyuncu yüksekten düşerek hayatını kaybetti: Şüpheli ölüme soruşturma

İngiltere'de yayınlanan Gogglebox dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu George Gilbey yüksekten düşerek hayatını kaybetti. 40 yaşında ölen oyuncunun vefat haberi sevenlerini kahretti. Oyuncunun ölüm haberini ise kız kardeşi duyurdu. Oyuncunun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

KARDEŞ ACISIYLA SARSILDI 

Kardeş acısıyla sarılan genç kadın, "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır" ifadelerini kullanırken dizi resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı. En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla" denildi.

Ünlü oyuncu yüksekten düşerek hayatını kaybetti - 1. Resim

"DAİMA KALBİMDE OLACAK"

Ex on the Beach yıldızı Ricci Guarnaccio şunları yazdı:

"Kalbimi kırdın. George, seni gerçekten özleyeceğim dostum. Her zaman odanın parlayan yıldızıydın, diğerlerine değer verdin ve yaşadığımız anılar kardeşim için daima kalbimde olacak."

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Kaynak: TGRT Haber
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