ABD'nin kimseye satmadığı F-22 düşürüldü! Güney Kore FA-50'siyle test etti

19 Mart 2024 13:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:33

Güney Koreli havacılık devi KAI, hafif savaş uçağı F-50 ile yeni bir sayfa açmaya başlıyor. Güney Kore’nin FA-50'nin mevcut modernizasyonu ve Rus Su-30 filosunu değiştirme yönündeki sürekli çabası göz önüne alındığında, Malezya birincil tüketici ülke olarak projeye yakınlık duyuyor.

2028 YILINDA ÜRETİME ÇIKMASI BEKLENİYOR

Seul, kendi topraklarında teknik açıdan üstün KF-21 Boramae'ye öncelik verdi. Sonuç olarak, Güney Kore ordusunun büyük ölçekli F-50 satın alması pek olası görünmüyor. Hollanda bilgi kaynaklarına göre, KAI büyük olasılıkla uluslararası, özellikle de Asya pazarlarına yönelecek ve tek koltuklu yeni versiyonlu F-50'nin yaklaşık 2028 yılında üretim hatlarına çıkması bekleniyor.

Mevcut planlara göre yeni versiyon FA-50’ye yardımcı pilot koltuğunun yerini ek bir yakıt deposu alacak ve yakıt ikmali çubuğu eklenecek. Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Polonya, ileri eğitim uçağı modeli FA-50'nin mevcut operatörleri… Polonya'nın bu tür 50 üniteyi satın alması, KAI ile endüstriyel işbirliğine zemin hazırlayarak savunma bütçeleri sınırlı olan ülkelerden Avrupa pazarına erişim potansiyelini ortaya çıkardı.

F-22'Yİ YENDİ

Gelişmiş FA-50 çeşitli denemelerle ABD'li bir gizli savaş uçağına karşı yapılan sahte savaşta (simülasyon) kazandı. “Cope Thunder” tatbikatı sırasında bir FA-50, ABD F-22 Raptor'unu “yenmeyi” başardı.

FA-50 ÖZELLİKLERİ

13,14 metre uzunluğa, 9,45 metre kanat açıklığına ve 4,94 metre yüksekliğe sahiptir. Uçağın boş ağırlığı yaklaşık 6.470 kilogram, maksimum kalkış ağırlığı ise 12.300 kilogram. Uçağın dahili yakıt kapasitesi 2.655 litre olup, menzilini genişletmek için harici yakıt depolarıyla donatılabiliyor.

FA-50'nin tahrik gücü, tek bir General Electric F404-GE-102 turbofan motor tarafından sağlanmaktadır. Art yakıcı ile donatılmış bu motor, maksimum 78,7 kN'lik bir itme kuvveti sağlar. Bu, uçağın maksimum 1,5 Mach hıza, yani saatte yaklaşık 1.837 kilometreye ulaşmasını sağlar.