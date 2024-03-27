Bir zamanlar önünde kuyruk eksilmiyordu! 2000'li yılların efsanesi Türkiye'de kepenk kapatıyor

27 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:59

İlk kez 1994 yılında teknolojinin hızla atağa geçmesiyle İngiltere'de İnternet kafe açıldı. Çünkü herkesin bilgisayar alma lüksü yoktu. Sadece bilgisayar değil aynı zamanda yazıcı çıktı olayları da internet kafelerde yapılıyordu ancak bu 2000'li yılların başına gelindiğinde Avrupa'da internet kafe furyası azalıyordu bu furya Türkiye'ye geçiyordu. Dünya da İngiltere'den sonra Güney Kore, Japonya ve Çin'de açılan İnternet kafeler ise her yıl farklı bir boyuta geçti.

2000'Lİ YILLARIN EFSANESİ TÜRKİYE'DE KEPENK KAPATIYOR

Özellikle Japonya ve Güney Kore'de oyun sektörü hızla gelişirken kafelerin sayısı arttı. Etkinlikler yöresel hale geliyordu. Türkiye'de ise internet kafeler okullara destek olarak açıldı ancak 2003 yılında oyun sektöründeki patlama internet kafelere olan ilgiyi artırdı.

Her ay neredeyse her mahallede bir internet kafe açılırken bu kez ikişer hale geliyordu. Çocuklar harçlıklarını paso ve kağıt oyunları yerine internet kafelerde harcıyordu. İnternet kafeler ardından popüler oyun sahaları haline gelse de 2010 yılına geldiğimizde bilgisayar alımı kolaylaşınca kişisel hale getirip herkes masaüstü bilgisayarı evlerine taşıdı.

Bu olayın hızla Türkiye'de artması internet kafeleri bilgisayar tamir alanlarına çevirdi. Ancak Güney Kore bu sektörü halen ticari alan olarak kullanıyor. En büyük nedeni ise kurulan kafelerin daha modern kişisel ve ilgi çekici olması oldu.

Türkiye'de bilgisayar almak düzenlemek oldukça zorlaştı. 2024 yılında ise neredeyse etrafta hiç internet kafe görülmeyecek kadar azaldı.