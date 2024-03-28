'Gerekeni yaptık': Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE önemli bir fotoğraf çekti

28 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:13

Türkiye'nin uzay yolculuğu: Sırada Ay'a sert iniş var, yeni 'İMECE'ler de yolda

Türkiye'nin uzay yolculuğu: Sırada Ay'a sert iniş var, yeni 'İMECE'ler de yolda

TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu İMECE, görevine hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın nisan ayında SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan metre altı çözünürlüğe sahip İMECE, yörüngeye yerleştikten sonra ilk icraatinde Togg Teknoloji Kampüsü'nün fotoğrafını çekmişti.

İMECE, GEZERAVCI'NIN GÖREV YAPTIĞI ISS'Yİ ÇEKTİ

İMECE şimdi de Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderdiği ilk astronot olan Alper Gezeravcı'nın iki hafta boyunca çeşitli deneyler gerçekleştirdiği ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) görüntüsünü yakaladı.

27 BİN KM/S HIZLA İLERLİYOR

Türkiye Uzay Ajansı, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli teknolojiyle saatte 27 bin kilometre hızla ilerleyen İMECE'nin, hızı saatte 27 bin 600 kilometre olan ISS'den bir görüntü yakaladığını yazdı.

TUA, "Bu kadar yüksek hızdaki bir cisimden yansıyan fotonları kendi geliştirdiğimiz uydumuzla yakalayabilirdik biz de gerekeni yaptık." açıklamasında bulundu.

"Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın #TürkUzayBilimMisyonu’nda gerçekleştirdiği 3 deney, uzay araçları ve uydular için gerekli görülen donanımları geliştirmeyi hedefliyordu." bilgisini de ekledi.

İMECE ile birlikte Türkiye, sıfırdan yer gözlem uydusunun ve yer istasyonunun tüm alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip bir ülke oldu.

İMECE uydusu özellikleri