19 Mart 2024 15:00 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:19

Akıllı saatler günümüzde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Birçok insan spor yaparken veya sağlık verilerini kontrol etmek için akıllı saatleri tercih ediyor. Ancak gün içerisinde neredeyse hiç çıkarılmayan akıllı saatler bir süre sonra toz ve ter gibi nedenlerden dolayı kirlenebiliyor. Özellikle kararma durumlarında kullanıcılar akıllı saatlerin nasıl temizleneceğini merak ediyor. Peki Akıllı saat nasıl temizlenir? Akıllı saat kayışı nasıl temizlenir? Kararan akıllı saatler nasıl temizlenir?

AKILLI SAAT NASIL TEMİZLENİR?

Akıllı saatler neredeyse 7/24 insanların vücuduna temas ediyor. Bu durumdan dolayı cihazın hijyenini sağlamak oldukça önem arz ediyor. Kirli bir saat hem cildiniz için hem de verilerin doğruluğu konusunda sıkıntı oluşturabiliyor. Akıllı saati temizlemek için ise şu adımların sırasıyla yapılması gerekmektedir:

İlk olarak saatinizi kapatın. Ekranı mikrofiber bir bez ile (gözlük camı bezi vb.) ile silin. Geçmeyen izler olursa bezi hafif bir şekilde ıslatarak silin. Şarj portlarını yumuşak tüylü diş fırçası yardımıyla temizleyin.

AKILLI SAAT KAYIŞI NASIL TEMİZLENİR?

Akıllı saatin kendisi kadar kayışının temizliği de önem arz etmektedir. Akıllı saatin kayışının temizliği ise türüne göre farklılık göstermektedir.

PLASTİK, KAUÇUK VE SİLİKON KAYIŞLAR NASIL TEMİZLENİR?

Plastik, kauçuk ve silikon gibi maddelerden oluşan kayışlar temizlemesi en kolay olanlardır. Bu kayışları temizlemek için su ve sabun kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dezenfektan mendil de tercih edebilirsiniz. Ancak ıslak mendil gibi alkol içeren ürünler saatinizin kayışını deforme edebilir.

KUMAŞ VE NAYLON KAYIŞLAR NASIL TEMİZLENİR?

Kumaş ve naylon kayışları temizlemek için ise elde sabunla yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde çamaşır makinesine de atabilirsiniz. Ancak çamaşır makinesi kayışınıza zarar verebileceği için elde temizlemek daha iyi olacaktır.

METAL VE PASLANMAK ÇELİK KAYIŞLAR NASIL TEMİZLENİR?

Metal ve paslanmaz çelikten oluşan kayışları temizlemek için yumuşak tüylü bir diş fırçasına ihtiyacınız var. Diş fırçası yardımıyla sabunlu su ile kayışınızdaki kirleri temizleyebilirsiniz.

DERİ KAYIŞLAR NASIL TEMİZLENİR?

Deri kayışlar temizlenmesi en zor olan kayışlardır. Bu tür kayışları temizlerken dikkat etmeniz gerekmektedir. Deri kayışları nemli bir mikrofiber bezle silebilirsiniz. Ayrıca belirli zaman aralıkları ile 'deri kremi' uygulaması da yapmalısınız.

KARARAN AKILLI SAATLER NASIL TEMİZLENİR?

Akıllı saatinizin üst bölümünde kararma yaşandıysa merak etmenize gerek yok. Hafif kolonyalı bir mikrofiber bez ile silerek akıllı saatinizi eski parlaklığına döndürebilirsiniz. Ancak bu işlemi yaparken saatinizi aşındırmamaya dikkat etmelisiniz.