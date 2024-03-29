Seçmen kağıdı kaybolursa nasıl yeniden alınır? Alınması gerekir mi?

29 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:18

Seçmen kağıtları insanlara nerede oy kullanmaları gerektiğine dair bilgiler sunuyor. Ayrıca oy kullanmaya da imkan sağlıyor. Ancak seçime sayılı günler kala seçmen kağıdını kaybeden insanlar kağıtların nasıl yeniden çıkarılacağını araştırıyor. Seçmen kağıdı e-Devlet üzerinden yeniden çıkarılabilir. İşte detaylar...

SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN NASIL ÇIKARILIR?

Seçmen Kağıtları kaybolmaları durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mobil uygulamasından veya e-Devlet üzerinden tekrardan elde edilebilir. Kağıdı e-Devlet üzerinden tekrar çıkarmak isteyen vatandaşların yapması gereken adımlar ise sırasıyla şöyle:

e-Devlet'in resmi internet sitesine girin.

Burada kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yapın.

Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın hizmetlerinin altında bulunan Yurt İçi Seçmen Kağıdı Sorgulama seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra sol tarafta bulunan "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" seçeneğine tıklayarak seçmen kağıdını yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

KAYBOLAN SEÇMEN KAĞIDININ YENİSİ ALINMALI MI?

Seçmen kağıdınız kaybolduysa tekrardan çıkarmanıza gerek yoktur. Çünkü seçmen kağıdı olmadan TC kimlik numaralı resimli ve resmi bir belge ile oy kullanabilirsiniz. Oy kullanmak için sandık ve sıra numaranızı da YKS veya e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.