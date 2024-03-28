İneklerde kuş gribi görüldü! İnsanlar için uzmanlardan açıklama geldi

28 Mart 2024 15:43 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:48

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Teksas ve Kansas'taki ineklerde halsizlik, iştahsızlık, emzirme problemleri görüldü. Hayvanların sütlerine uygulanan testle beraber gerçek ortaya çıktı. Kuş gribi oldukları anlaşıldı.

Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teksas ve Kansas’da öncelikli olarak yaşlı ineklerdeki iştahsızlık ve diğer klinik semptomlarını yakından değerlendirmek için testler yapıldı. Kansas'taki iki süt çiftliğinden ve Teksas'taki bir süt çiftliğinden alınan pastörize edilmemiş sütün teşhis örnekleri ve ayrıca başka bir süt çiftliğinden alınan örnekler eyaletlerde 25 Mart 2024'te HPAI'nin (kuş gribi) pozitif olduğunu doğruladı.''

Hayvan Sağlığı Komisyonu ayrıca, mandıraların yakınlarında yakın zamanda bulunan ölü yabani kuşlardan da test örnekleri aldıklarını ve kuş gribini yabani kuşların getirmiş olabileceğinin de altını çizdi.

İNSANLAR İÇİN RİSK DÜŞÜK

Hayvan Sağlığı Komisyonu, kuş gribinin pozitif çıktığı ineklerden elde edilen sütün yok edildiğini ve ineklerin karantina altında tutularak iki ila üç hafta içerisinde iyileştiğini belirtti. Açıklamada, “ABD Tarım Bakanlığı'na göre ticari süt tedariği güvenli ve insanlara yönelik risk düşük. Mandıraların yalnızca sağlıklı hayvanlardan elde edilen sütün gıda tedarikine girmesine izin vermesi gerekiyor ve hasta hayvanlardan elde edilen süt başka yöne yönlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.