Son dakika! Ali Koç'a tam destek! Göreve devam ediyor

29 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:15

Ali Koç'un da katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Ali Koç'a Süper Lig ekiplerinden destek geldi.

"ALİ KOÇ GÖREVE DEVAM EDECEK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi. Kulüpler Birliği olarak her ne kadar sıkıntı içinde olsak da birbirimizi desteklemek zorundayız. Türk futbolu bizim geleceğimiz. Buna sahip çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HARİÇ 19 SÜPER LİG EKİBİ ONAY VERDİ!

Yıldırım, Rizespor, Trabzonspor ve Galatasaray'a ulaşamadıklarını ve kararlarının ne olduğunu bilmediklerini de ifade etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor ve Rizespor 18. kulüp olarak Ali Koç’un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesine onay verdi. Geri dönüş yapmayan tek takım Galatasaray kaldı.

"HERKES YABANCI HAKEM İSTİYOR"

Yıldırım, yabancı hakem konusunda da "Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce..." dedi.

"TFF'DE DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ"

Başkan Yıldırım, "Birçok konu var ama en çok konuşulan konu; TFF'nin artık görevini yapamadığı yönünde. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu? O konuşulur... Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz." sözlerini kullandı.