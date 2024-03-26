TEKNOFEST rekor tazeledi! Tam 1 milyon 630 bin başvuru

26 Mart 2024 01:40 - Güncelleme : 26 Mart 2024 01:41

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST heyecanı, 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL malzeme desteğiyle bu yıl da devam edecek.

REKOR KIRDI

TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçen yıl 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

TEKNOFEST'e; 2018'de 20 bin yarışmacı ve 4 bin 333 takım, 2019'da 50 bin yarışmacı ve 17 bin 373 takım, 2020'de 100 bin yarışmacı ve 20 bin 197 takım, 2021'de 200 bin yarışmacı ve 44 bin 912 takım, 2022'de ise 600 bin yarışmacı ve 154 bin 34 takım katılmıştı.

Teknofest, yıllara göre başvuru grafiğini sosyal medyasından paylaştı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Yine, yeni, yeniden rekor kırdık. 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurusu, 788 bin 161 takım başvurusu. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'nin dev dip dalgası TEKNOFEST 2024 kendi rekorlarını kırmaya geliyor." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST, bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek.