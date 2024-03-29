Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında 'dalya' diyecek

29 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:36

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında salı günü Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde önemli bir eşiği aşacak. Barış Alper, bordo-beyazlılar karşısında görev alması durumda Galatasaray ile 100. resmi maçına çıkacak.

MEVKİ FARK ETMEZKSİZİN GÖREVİNİ YAPIYOR

2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ona farklı pozisyonlarda verdiği görevleri de başarılı bir şekilde uygulayan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.

99 MAÇTA 8 GOL ATIP 1 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Barış Alper, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de 71, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakaya çıktı. Başarılı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşadı.

EN İSTİRARLI İSİM OLDU

Barış Alper Yılmaz ayrıca bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Yılmaz, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 47 resmi mücadelenin 46'ında süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu oynamadığı tek mücadele olan Sivasspor deplasmanında da sarı kart cezalısıydı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.