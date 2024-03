Son dakika! Erden Timur'dan temiz eller çağrısı: "Hepimizin banka hesapları, telefonları incelensin"

26 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:59

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "Şeffaflık her şeyin çözümü. Hepimizin banka hesapları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitimcisi Hugh Dallas ile hakem Abdulkadir Bitigen arasında geçen konuşmanın yer aldığı videonun sosyal medyaya sızdırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"FETÖ İLE BAĞLANTISI OLDUĞU SÖYLENEN BİR HESAPTAN YAYINLANIYOR"

Bugün federasyonunun tüm yayını açıklaması, ne kadar işin karında ne varsa dökülüyor. Şeffaflık her şeyin çözümü. Dün planlı bir şekilde çok sistemli ve aslında hepimizin alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon. Önceden bağlantıları olan söylenilen o hesap farklı bağlantıları da varmış. Hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğunu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayınlanıyor ve kesilip-biçilip sadece bir kısmı yayınlanıyor.

"HEPİMİZİN BANKA HESAPLARI, TELEFONLARI İNCELENSİN"

"Neredeyse 13-15 aydır söylüyoruz. En son bununla ilgili genel, hatta spesifik birçok boyutu da olan bir çağrı yapmıştık bundan 5 ay önce futbolda temiz eller başlamalı diye. Onu da madde madde aslında manifesto gibiydi. Madde madde altını doldurduk. O maddelerle ilgili TFF'ye resmi bir müracaat yaptık. Herkesin şikayetçi olduğu ama yapanın da şikayetçi olduğu için kimin yaptığı belli olmuyor. Biz de diyoruz ki toplumu rahatlatmak gerekiyor. Hakikaten sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup sürekli mağdur oluyoruz diye insanları manipüle etmek işi çok farklı boyuta getiriyor. Bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olması gerekiyor. Şeffaflık her şeyin çözümü. Hepimizin banka hesapları, telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez.

"DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİĞİM ŞEY SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULUYOR"

Bu işten bizi kurtaracak, hepimizi sonuçta futbolun tüm paydaşları aynı dertten muzdarip. Hakkı yiyen de, puanı gasp eden de aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor, gasp edilen de. Sosyal medya baskısıyla, medya baskısıyla... Çünkü medyada da birçok yorumcu, yazar bu baskıdan ötürü veya farklı ilişkilerden ötürü onu ben bilemem objektif yorumlar yapmıyor. Biz geçenlerde bir çağrıda bulunuyoruz hiç yer almıyor, neler konuşuluyor. Farklı takımdaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor. Örneğin benim neredeyse üzerinden 1.5 yıl geçecek, 20 defa özür dilediğim, tam da aslında kelimeleri öyle olmayan ama öyle yansıyan... Benim defalarca özür dilediğim şey sürekli gündemde tutuluyor.

"90+'LARDA 8-10 PUAN ALAN VE KAYIRILAN BİR TAKIM VAR"

Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı ve korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek. Türk futbolu için cesur davranalım. Tek çözüm her şeyi şeffaflaştırmak. Aksi halde kirli eller içeride bilgiyi sızdırıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Bu kirliliklerin son bulması için tek çözüm şeffaflık.

"KİM MANİPÜLE EDİYOR?"

Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım.

"HERKESİN İNCELENMESİ LAZIM"

Futbolda temiz elleri ilk söyledik bu sezon içerisinde. Hepimiz incelenelim dedik, hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez arkadaşlar. Herkesin tüm telefon görüşmeleri, mesajlaşmalarının incelenmesi lazım. Kamunun bu işe el koyması lazım. Biz TFF'ye müracaat ettik. Bizim çevremizde kim varsa KVK metnine imza attığında incelenebiliyor. Onu federasyon ekibi bir soruşturma açar bir şey yapar ama herkesin bu konuda incelenmesi lazım. Çünkü hakemler üzerinden, federasyon üzerinden çok ciddi baskı uygulanıyor. Federasyon bu konuda bu anlamda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri çok takdire şayan çünkü her şey serbest olsun. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın. Sadece VAR çağrıldığında değil her şey konuşulsun. Kendinden emin olan insanlar her şey paylaşılsın, her şey açıklansın.

"BİRİNE BİR ŞEY OLACAKSA ŞAMPİYONLUĞUN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

İki takım da Türk futbolunun en önemli kulüplerinden. Kimsenin tırnağının kanamasından kıymetli değil hiçbir şey. Birisine bir şey olacaksa şampiyonluğun hiçbir önemi yok. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün. Galatasaray - Fenerbahçe maçı inşallah düzgün bir şekilde oynansın.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SÖZLERİ: "ETKİSİZ HALDEYKEN TEKME ATILMASI YANLIŞ!"

Çok boyutlu bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor. Maç içerisindeki olaylar var. Suların atılması. Başka maçlarda da oldu. Birçok statta oldu. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması, tekme atılması da yanlıştır.

"PFDK SEVKİ DÜŞÜRÜLMÜŞ! KİM KAVGAYA KARIŞTIYSA PFDK'YA SEVK EDİLMELİ"

PFDK sevklerinde sürekli oyuncu sayısının azaltılacağı söyleniyor. Olaya karışan insanları sevk edersiniz, ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Kim kavgaya karıştıysa sevk edilmeli. Yerdeki insanlara vuran, koşan insanlara döner tekme atanlar... Sevklerin iki günde yapılması gerekirken baskı yüzünden bunlar oluyor. Neyse adil olan o olsun. Hukuki olan şey; müfettişlerin bu olaya karışan herkesi PFDK'ya sevk etmesidir. Duyduğumuz şu; sayı gitgide azaltılıyor. Önce 4'e düşürülmüş, şimdi de 3'e düşürülmeye çalışılıyormuş.

"SÜPER KUPA MAÇI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE OYNANSIN"