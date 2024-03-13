Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi, EuroCup yarı final ne zaman?

13 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:48

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale yükseldi. Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Shlomo Tel Aviv ikinci yarı nasıl bitti? Eurocup yarı final ne zaman? Detaylar haberimizde!

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - HAPOEL SHLOMO TEL AVİV'İ YENDİ

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanan maçta Beşiktaş, ilk çeyreği 25-15 geride kapatsa da ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaparak rakibini 94-89 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - HAPOEL SHLOMO TEL AVİV İKİNCİ YARI NASIL BİTTİ?

İlk yarıda geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, mücadelenin sonunda galip gelerek yarı finale yükseldi.

EUROCUP YARI FİNAL NE ZAMAN?

Yarı final mücadelesi için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak, yarı final tarihi duyurulduğunda güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'ın EuroCup'taki performansını yakından takip etmeye devam edin!