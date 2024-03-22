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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:54

2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular devam ediyor. Öğrenciler, bursluluk sınavına katılmak için son başvuru tarihini merak ediyor...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 13 Şubat tarihinde başladı. Ancak, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri başvuruların ne zaman sona ereceği.

2024 İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İOKBS başvuruları, okullarda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler için 1 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden edinebilecekler.

2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? - 1. Resim

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 İOKBS bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav tarihine göre hazırlıklarını tamamlamalılar.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasını bekleyecekleri süreç hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: TGRT Haber
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