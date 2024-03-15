15 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:57

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni izleyiciler, Ateş Kuşları dizisinin hangi gün yayınlandığını merak ediyor. Peki, Ateş Kuşları dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, yayın günü ve detaylar...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ateş Kuşları dizisi, her hafta cuma günleri ATV ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Dizinin henüz ne zaman sezon finali yapacağı ise açıklanmadı.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ateş Kuşları, cuma günleri saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Ateş Kuşları, dram türünde bir dizi olup, sokak çocuklarının yaşam mücadelesini anlatıyor. "Köksüzler" adını verdikleri beş çocuğun yaşadıkları, çöplükte buldukları bir bebeğin hayatlarına girmesiyle başlıyor. Bu çocukların, umutsuzluğun ortasında bile yaşama tutunma mücadelesi, izleyicilere dokunacak bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Ateş Kuuşları dizisi, her hafta izleyicilerle buluşmaya ve yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor.